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Регион
5 мая, 12:23

Двое сотрудников ППС тяжело ранены в результате перестрелки в Махачкале

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

По данным SHOT, в результате перестрелки в Махачкале были тяжело ранены двое сотрудников ППС, прибывших на подмогу убитым полицейским.

На одном из видео с места ЧП видно тело одного из силовиков возле служебного автомобиля, вблизи которого один из нападавших продолжает стрельбу.

Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео
Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео

Ранее поступила информация о гибели троих полицейских в результате стрельбы в Махачкале. Двое нападавших были ликвидированы ответным огнём, однако их сообщникам удалось угнать служебный автомобиль и скрыться. План «Перехват» объявлен по всему Дагестану.

Марина Фещенко
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