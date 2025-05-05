Двое сотрудников ППС тяжело ранены в результате перестрелки в Махачкале
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По данным SHOT, в результате перестрелки в Махачкале были тяжело ранены двое сотрудников ППС, прибывших на подмогу убитым полицейским.
На одном из видео с места ЧП видно тело одного из силовиков возле служебного автомобиля, вблизи которого один из нападавших продолжает стрельбу.
Ранее поступила информация о гибели троих полицейских в результате стрельбы в Махачкале. Двое нападавших были ликвидированы ответным огнём, однако их сообщникам удалось угнать служебный автомобиль и скрыться. План «Перехват» объявлен по всему Дагестану.