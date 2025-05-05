Двое сотрудников ППС тяжело ранены в результате перестрелки в Махачкале

По данным SHOT , в результате перестрелки в Махачкале были тяжело ранены двое сотрудников ППС, прибывших на подмогу убитым полицейским.

На одном из видео с места ЧП видно тело одного из силовиков возле служебного автомобиля, вблизи которого один из нападавших продолжает стрельбу.