СК РФ арестовал бизнесмена, потратившего 650 млн с госконтракта на себя любимого

Иван Дмитриев, возглавляющий компанию «Креатив» был арестован и взят под стражу по подозрению в хищении крупной суммы средств – 650 миллионов рублей – выделенных на государственные оборонные контракты в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

В отношении генерального директора ООО «Креатив» возбуждено уголовное дело. Дмитриев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонзаказа, что подпадает под действие пунктов «а», «б» части 2 статьи 201.1 Уголовного кодекса.

Следствие выяснило, что в 2019 году предприятие Дмитриева заключило с государственным заказчиком договоры на выполнение строительных работ на территории Хабаровского края. Общая стоимость этих контрактов превысила 900 миллионов рублей. Подчёркивается, что непосредственный контроль за ходом исполнения этих работ должен был осуществлять сам гендиректор.

Однако в период с 2019 по 2020 год компания не завершила строительные работы в полном объёме. При этом полученные в качестве аванса 650 миллионов рублей, как полагает следствие, были неправомерно израсходованы Дмитриевым по своему усмотрению.

Для обеспечения возможности возмещения ущерба в случае обвинительного приговора, включая взыскание штрафов и гражданских исков, суд наложил арест на имущество Дмитриева . Общая стоимость арестованных активов оценивается более чем в 20 миллионов рублей.