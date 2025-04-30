День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 16:49

СК возбудил уголовное дело против писателя Быкова*

Против писателя Быкова* возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ

Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Против писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве в своем телеграм-канале.

В отношении Быкова* ведётся расследование по подозрению в двух правонарушениях: распространении в публичном пространстве недостоверных сведений о ВС РФ и несоблюдении требований, предъявляемых к иностранным агентам по российскому законодательству.

«Рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск», — говорится в сообщении СК.

После начала СВО на Украине Быков*, напомним, покинул Россию и переехал в США. В июле 2022 года его имя было включено в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. При этом совсем недавно Быков* заявил о планах навсегда вернуться в Россию.

Писателя Дмитрия Быкова* настигло наказание из Москвы за интервью нежелательным СМИ
Писателя Дмитрия Быкова* настигло наказание из Москвы за интервью нежелательным СМИ

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Счета феминистки-иноагента Nixelpixel* заблокировали за долги
Счета феминистки-иноагента Nixelpixel* заблокировали за долги
Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar