СК возбудил уголовное дело против писателя Быкова*

Против писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировало Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве в своем телеграм-канале.





В отношении Быкова* ведётся расследование по подозрению в двух правонарушениях: распространении в публичном пространстве недостоверных сведений о ВС РФ и несоблюдении требований, предъявляемых к иностранным агентам по российскому законодательству.

«Рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск», — говорится в сообщении СК.

После начала СВО на Украине Быков*, напомним, покинул Россию и переехал в США. В июле 2022 года его имя было включено в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. При этом совсем недавно Быков* заявил о планах навсегда вернуться в Россию.