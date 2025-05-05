В России снизился уровень бедности среди многодетных семей

В 2024 году уровень бедности среди многодетных семей (с тремя и более детьми до 18 лет) в России снизился до 20%, сообщает Росстат. Это предварительные итоги мониторинга доходов россиян и участия в целевых социальных программах.

Показатель существенно упал по сравнению с 2020 годом, когда доля бедных многодетных семей составляла 38,1%. Наиболее заметное сокращение произошло в 2023 году – с 29,4% до 21,5%. Теперь правительство России ставит целью снизить уровень бедности среди многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране насчитывается 2,4 миллиона многодетных семей, в которых воспитываются 7,7 миллиона несовершеннолетних. Общее количество семей в стране составляет 24,5 миллиона, в них проживает более 30 миллионов детей.