«Порядка станет больше»: В Госдуме оценили идею верификации самокатчиков через «Госуслуги»

Зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв поддержал идею верификации пользователей арендных самокатов через портал «Госуслуги». Депутат уверен, что новая мера поможет снизить число ДТП с участием несовершеннолетних самокатчиков.

«По данным МВД, более 30% пострадавших в ДТП с электросамокатами составляют дети и подростки от 10 до 17 лет. Бывает и так, что сбивают пешеходов и уезжают. Теперь порядка станет больше. Несовершеннолетние не смогут арендовать самокаты», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что на данный момент юные самокатчики обходят запрет, используя для оплаты банковские карты родителей. Однако сервисы аренды тоже заинтересованы в верификации пользователей для снижения аварийности.