«Порядка станет больше»: В Госдуме оценили идею верификации самокатчиков через «Госуслуги»
Депутат Толмачёв поддержал идею верификации пользователей арендных самокатов
Электросамокаты. Обложка © Life.ru
Зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв поддержал идею верификации пользователей арендных самокатов через портал «Госуслуги». Депутат уверен, что новая мера поможет снизить число ДТП с участием несовершеннолетних самокатчиков.
«По данным МВД, более 30% пострадавших в ДТП с электросамокатами составляют дети и подростки от 10 до 17 лет. Бывает и так, что сбивают пешеходов и уезжают. Теперь порядка станет больше. Несовершеннолетние не смогут арендовать самокаты», — отметил парламентарий.
Он подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что на данный момент юные самокатчики обходят запрет, используя для оплаты банковские карты родителей. Однако сервисы аренды тоже заинтересованы в верификации пользователей для снижения аварийности.
Напомним, ранее в России призвали ввести аналог Fan-ID для самокатчиков. Чтобы получить личный цифровой идентификатор, потребуется через «Госуслуги» пройти онлайн-курс и сдать тест на знание ПДД. Согласно инициативе, с 12 лет ID оформляется через родителей, с 14 лет — самостоятельно, а с 18 лет предоставляется полный доступ, включая прокат.