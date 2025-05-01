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Регион
1 мая, 11:12

«Тротуар стали трассами»: В России призвали ввести аналог Fan-ID для самокатчиков

Эксперт Ярошенко: Для электросамокатчиков следует ввести цифровой идентификатор

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Необходимо ввести аналогичный Fan-ID личный цифровой идентификатор для пользователей электросамокатов, чтобы снизить количество ДТП с их участием. Об этом сообщил 360.ru. политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.

Получить такой «самокат-ID», по его словам, можно будет через Госуслуги. Для этого потребуется пройти онлайн-курс и сдать тест на знание ПДД. Предложена следующая возрастная градация: с 12 лет ID оформляется через родителей, с 14 лет – самостоятельно, а с 18 лет предоставляется полный доступ, включая прокат.

Ярошенко считает, что езда без такого идентификатора должна караться штрафом в 300 тысяч рублей. За нарушение ПДД при наличии ID предлагается штраф от 50 до 150 тысяч рублей, а за повторное нарушение – лишение сертификата.

«Электросамокат — это зона без правил. И это не смешно. Это вызывает уже десятки смертей в год, сотни инвалидов, тысячи жалоб. Это превращает тротуары в трассы», — заключил он.

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Чтобы на тротуарах стало полностью безопасно, самокатчиков можно переместить на дороги, однако это привести к росту числа смертельных случаев ДТП. А вот электровелосипеды директор Ассоциации операторов микромобильности предложила перестать пускать на пешеходные зоны.

Владимир Озеров
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