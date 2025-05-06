Потрошитель Антарктиды: Как украинский русофоб Евгений Дикий мечтает об ударах по Москве на День Победы Один из бывших главарей добробата «Айдар»* Евгений Дикий горюет, что ВСУ не ударят по параду 9 Мая из-за главы Китая. Он ярый русофоб, призывающий слать в окопы даже юных украинцев, а ещё участник коррупционного скандала на 23 млн долларов. Как живёт нацист? 5 мая, 21:15 Один из бывших командиров добробата «Айдар»* и учёный-эколог Евгений Дикий. Коллаж © Life.ru. Обложка © Telegram / Politnavigator, © Shutterstock / FOTODOM / Skreidzeleu

Как украинцы мечтают ударить по Москве

Один из бывших командиров добробата «Айдар»* и учёный-эколог Евгений Дикий в соцсетях сокрушается, что ВСУ, по всей вероятности, не удастся нанести удар по параду в Москве на Красной площади 9 мая. «Праздник» украинцам «испортил» глава Китая, подтвердивший свой приезд на празднование Дня Победы.

— Появилась новость, которая уменьшила мои надежды на то, что мы ударим по Параду Победы в Москве 9 Мая. Технически мы всё ещё можем это сделать, но своё участие в мероприятии подтвердил Си Цзиньпин, — сетует Дикий. — Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российская ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду. Очень жаль, если честно. Очень жаль. С военной точки зрения этот парад — абсолютно законная и «жирная» конвенционная цель.

Многолетний последовательный русофоб, по официальным данным, воевавший против России ещё в рядах боевиков «Ичкерии»*, на Украине хорошо известен как ярый сторонник повальной «бусификации» (так в Незалежной называют жёсткие методы мобилизации членами ТЦК).

Неудачи на фронте он объясняет лишь недостаточным количеством служащих ВСУ и считает, что для победы над Россией нужно одномоментно призвать не менее полумиллиона украинцев, а после этого ежемесячно ещё по 20–50 тыс. человек. В качестве одного из решений для «стабилизации фронта и создания резервов для наступательных операций» Дикий предлагает снижение возраста мобилизации до 18 лет.

В 2024 году, когда жители одного из сёл Ивано-Франковщины дали жёсткий отпор беспределу ТЦК, общественник призвал армию «зачистить село» от «ухилянтов» и заявил, что, будь он там на месте, стрелял бы по местным на поражение. Чуть позже поддержал военкомов, приехавших в киевский Дворец спорта на выступление группы «Океан Эльзы» отлавливать посетителей мужского пола.

— «Ухилянт» должен знать, что его место — сидеть тихо в подвале и надеяться, что его не найдут [ТЦК], а не ходить на концерты, — заявил тогда Дикий.

За Незалежную Дикий воевал ещё во времена АТО в 2014 году, но демобилизовался якобы из-за полученной «боевой травмы». Во время реабилитации он читал лекции о «методах противодействия гибридной войне Российской Федерации» в Литовской военной академии и позже даже написал учебник «Гибридная война Российской Федерации в Украине: опыт для Прибалтики», который сейчас используется в обучении тамошних военных офицеров. Сегодня на Украине многие патриоты негодуют, почему за прошедшие с момента ранения десять лет общественник так и не залечил травму и до сих пор не на фронте.

Евгений Дикий. Фото © Wikipedia

Кто такой Евгений Дикий

Евгению Дикому 51 год. В 1997 году, видимо параллельно с участием в боевых действиях за боевиков в первую чеченскую кампанию, он окончил биологический факультет Киевского университета им. Тараса Шевченко, а в 2001 году — аспирантуру по специальности «Экология» в Киево-Могилянской академии. После этого работал преподавателем и научным сотрудником в разных институтах.

Научная деятельность привела к тому, что в 2018 году Дикий занял должность директора Национального антарктического научного центра Украины и управлял исследованиями на станции «Академик Вернадский». В 2024 году здесь случился грандиозный скандал, когда выяснилось, сколько денег Украина ежегодно тратит на исследования в Антарктике.

Только в 2023–2024 годах на это ушло более 23 млн долларов США. На сайте госзакупок Prozorro нашёлся список необходимых для деятельности станции продуктов. Среди них оказались 168 бутылок красного вина, 112 бутылок белого, 28 ёмкостей игристого, 120 кг шоколада разных видов, 21 кг конфет с наполнителями и 42 кг фисташек.

Один из контрактов на сумму 11,7 млн долларов. Фото © prozorro

В ответ Дикий заявил, что даже во время войны наука должна оставаться приоритетным направлением деятельности государства.

— Можно было бы отправить средства [23 млн долларов] учителям, и это даже звучит будто бы благородно, но есть нюанс: если Украина полностью «обнулит» всю антарктическую программу и отправит эти средства в школы — каждый учитель получит 3 доллара в месяц, — заявил директор антарктического центра.

Как живёт Дикий

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций Украины, за 2024 год Евгений Дикий на должности директора центра заработал всего 370 тыс. гривен, или 730 тыс. рублей по текущему курсу. Это около 61 тыс. рублей в месяц.

Его 40-летняя супруга Екатерина Петренко и того меньше — всего 200 тыс. гривен (около 400 тыс. рублей). При этом супруги имеют две квартиры в Киеве, валютный банковский счёт на сумму 25,3 тыс. долларов и свежий корейский паркетник Hyundai Tucson.

Некоторые эксперты на Украине считают, что в скандале с расходами на антарктические исследования реальным бенефициаром потраченных средств может являться Офис президента Украины, с некоторыми функционерами которого у Дикого якобы есть дружеские отношения.

Косвенно об этом можно судить и по масштабной кампании в поддержку проекта, которую провели топовые украинские блогеры и волонтёры по следам скандала. Кстати, последние людоедские заявления учёного тоже могут быть направлены на забалтывание темы с Антарктидой.

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов