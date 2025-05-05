В Финляндии украинцам предложили отправиться на лесоповалы
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Власти Финляндии предложили украинским беженцам новый вид занятости — лесоповал. Первую группу будущих лесорубов уже начали обучать профессии в колледже в Саариярви.
Как сообщает телерадиокомпания Yle, программу запустили по инициативе компаний лесной отрасли ради привлечение кадров, так как только в ближайшие пять лет лесохозяйственным компаниям страны потребуется 12–14 тысяч работников.
По данным на 2024 год, в Финляндии находилось около 27 тысяч украинцев.
А в Эстонии с мая 2025 года собирались прекратить выплаты украинским беженцам на аренду жилья в Таллине. Сейчас гости из Незалежной имеют право на единовременные пособия в размере до 1,2 тысячи евро на домохозяйство.