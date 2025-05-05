В Финляндии украинцам предложили отправиться на лесоповалы

Власти Финляндии предложили украинским беженцам новый вид занятости — лесоповал. Первую группу будущих лесорубов уже начали обучать профессии в колледже в Саариярви.

Как сообщает телерадиокомпания Yle, программу запустили по инициативе компаний лесной отрасли ради привлечение кадров, так как только в ближайшие пять лет лесохозяйственным компаниям страны потребуется 12–14 тысяч работников.

По данным на 2024 год, в Финляндии находилось около 27 тысяч украинцев.