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Регион
16 января, 06:59

Украинских беженцев обвинили в трате «грязных» денег в Монако

Вице-спикер парламента Словакии: Беженцы с Украины тратят деньги в Монако

Многие киевские беженцы тратят «грязные» деньги в Монако и не имеют ничего против украинского конфликта. Об этом ТАСС рассказал вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко, указав на чёткую разницу между такими переселенцами и простыми людьми.

«Я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако», — сказал он.

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Ранее Киев заявлял, что планирует вернуть домой 20-25 миллионов граждан, которые покинули страну из-за начавшейся специальной военной операции. При этом применять насильственные действия к людям не будут. Как именно Украина планирует вернуть свой народ на родину — неизвестно, но вся процедура будет исключительно добровольной.

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Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Наталья Афонина
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