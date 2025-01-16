Многие киевские беженцы тратят «грязные» деньги в Монако и не имеют ничего против украинского конфликта. Об этом ТАСС рассказал вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко, указав на чёткую разницу между такими переселенцами и простыми людьми.

«Я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако», — сказал он.