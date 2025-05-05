Отправили домой: Нагрубившего Валуеву депутата Азербайджана развернули в российском аэропорту

4 мая депутату азербайджанского парламента Азеру Бадамову было отказано во въезде на территорию России в составе делегации Азербайджана. Об этом сообщило АзерТАдж.

«Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азер Бадамов, направлявшийся в Астрахань в составе азербайджанской делегации, был задержан в московском аэропорту и не допущен на рейс в Астрахань. Было сообщено, что ему запрещён въезд в Россию, после чего он вернулся в Баку», — прокомментировали агентству ситуацию в МИД республики.

РИА «Новости» со ссылкой на источник пишет, что причиной запрета стали антироссийские и русофобские высказывания, которые не раз позволял себя азербайджанский парламентарий. Собеседник агентства отметил исключительность случая, пояснив, что Россия обычно не практикует внесение в стоп-листы представителей дружественных государств. В этом случае решение принималось в рамках статей 26 и 27 ФЗ «О порядке выезда и въезда в РФ».

По версии издания Sputnik Армения, Бадамову отказали во въезде из-за публичного хамства в адрес Николая Валуева. Он называл его «тупиковой ветвью эволюции» и уничижительно высказывался о его личных качествах.