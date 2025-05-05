Театр Ленсовета приостановил показы спектакля с Боярским из-за его здоровья

«Мы приняли решение приостановить показы спектакля «В этом милом старом доме» до конца сезона. Дело в том, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу Боярскому выходить на сцену в ближайшее время. <...> Все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на «паузу», — сказано в публикацию.