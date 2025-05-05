Театр Ленсовета приостановил показы спектакля с Боярским из-за его здоровья
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин
Театр имени Ленсовета временно прекратил показы спектакля «В этом милом старом доме» до конца сезона. Причиной стало состояние здоровья актёра Михаила Боярского — врачи посоветовали артисту воздержаться от выступлений в ближайший период. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале театра.
«Мы приняли решение приостановить показы спектакля «В этом милом старом доме» до конца сезона. Дело в том, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу Боярскому выходить на сцену в ближайшее время. <...> Все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на «паузу», — сказано в публикацию.
Вместо отменённых показов зрителям предложат другие постановки: спектакли запланированы на 9 и 25 мая, 3 и 25 июня, 2 и 13 июля. Подробности о заменах можно уточнить на официальном сайте театра.
В конце апреля театр имени Ленсовета уже переносил спектакль «В этом милом старом доме» с участием Михаила Боярского по аналогичной причине. Напомним, что врачи временно запрещают артисту играть на сцене из-за травм, которые он получил, упав с высоты нескольких метров на одной из репетиций, когда оступился за кулисами. Актёр не стал обращаться за помощью сразу и был госпитализирован только когда его самочувствие стало резко ухудшаться.