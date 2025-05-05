Архангельский траловый флот зафиксирует цены на рыбу в рамках договора с ФАС

Архангельский траловый флот (АТФ) договорился с региональными властями о фиксации цен на свою рыбную продукцию. Соответствующее соглашение подписано между компанией и Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области при участии областного управления ФАС.

«Архангельский траловый флот зафиксировал цены на рыбу. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и Архангельский траловый флот при содействии Архангельского УФАС России подписали соглашение о присоединении к инициативе по стабилизации оптово-отпускных цен на социально значимые продовольственные товары», — сообщили в ведомстве.

В ФАС России подчёркивают, что подобные соглашения эффективны, если их заключать на всех этапах товаропроводящей цепочки. Такой подход помогает сдерживать рост цен и делает базовые продукты более доступными для населения.