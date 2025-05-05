Архангельский траловый флот зафиксирует цены на рыбу в рамках договора с ФАС
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Архангельский траловый флот (АТФ) договорился с региональными властями о фиксации цен на свою рыбную продукцию. Соответствующее соглашение подписано между компанией и Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области при участии областного управления ФАС.
«Архангельский траловый флот зафиксировал цены на рыбу. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и Архангельский траловый флот при содействии Архангельского УФАС России подписали соглашение о присоединении к инициативе по стабилизации оптово-отпускных цен на социально значимые продовольственные товары», — сообщили в ведомстве.
В ФАС России подчёркивают, что подобные соглашения эффективны, если их заключать на всех этапах товаропроводящей цепочки. Такой подход помогает сдерживать рост цен и делает базовые продукты более доступными для населения.
Ранее Life.ru обратился в Рыбный Союз России за советами о том, как выбрать самые вкусные морепродукты для жарки на мангале. Эксперты порекомендовали жарить в фольге на решётке нежную рыбу вроде горбуши или кеты, а виды с большим количеством жира можно готовить и на открытом огне.