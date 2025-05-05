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Регион
5 мая, 18:44

ЦБ: Международные резервы России снизились до $677,8 млрд за неделю

Центробанк. Обложка © Life.ru

Центробанк. Обложка © Life.ru

Центральный банк России сообщил о снижении международных резервов страны. Они сократились на 3,5 миллиарда долларов за неделю и на 25 апреля составили 677,8 миллиарда долларов. Это на 0,5% меньше предыдущего показателя, сообщает регулятор.

Основной причиной этого падения стала отрицательная переоценка активов, пояснили в Центробанке.

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Стоит отметить, что в начале апреля российские международные резервы достигли 658 миллиардов долларов. За тот период они увеличились на 1,9%. Тот показатель стал исторически высоким для России.

Лия Мурадьян
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