ЦБ: Международные резервы России снизились до $677,8 млрд за неделю
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Центральный банк России сообщил о снижении международных резервов страны. Они сократились на 3,5 миллиарда долларов за неделю и на 25 апреля составили 677,8 миллиарда долларов. Это на 0,5% меньше предыдущего показателя, сообщает регулятор.
Основной причиной этого падения стала отрицательная переоценка активов, пояснили в Центробанке.
Стоит отметить, что в начале апреля российские международные резервы достигли 658 миллиардов долларов. За тот период они увеличились на 1,9%. Тот показатель стал исторически высоким для России.