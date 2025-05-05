Британская правая партия Reform UK решила запретить украинские флаги
Флаг Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CinemaPhoto
В Европе набирает силу тенденция ограничения украинской символики правыми политическими силами. В Великобритании партия Reform UK объявила о запрете вывешивания украинских и других иностранных флагов на зданиях подконтрольных ей муниципальных советов.
Председатель партии Зия Юсуф заявил, что разрешёнными останутся исключительно национальные символы — «Юнион Джек» и флаг Святого Георгия. Новые правила коснутся как фасадов зданий, так и внутренних помещений, включая залы заседаний и зоны приёма посетителей.
Ранее в польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты Гжегожа Брауна во время митинга сорвал украинский флаг с мэрии. Собравшиеся на демонстрацию начали аплодировать и скандировать «Это Польша!».