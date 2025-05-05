В Европе набирает силу тенденция ограничения украинской символики правыми политическими силами. В Великобритании партия Reform UK объявила о запрете вывешивания украинских и других иностранных флагов на зданиях подконтрольных ей муниципальных советов.

Председатель партии Зия Юсуф заявил, что разрешёнными останутся исключительно национальные символы — «Юнион Джек» и флаг Святого Георгия. Новые правила коснутся как фасадов зданий, так и внутренних помещений, включая залы заседаний и зоны приёма посетителей.