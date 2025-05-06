Общественники потребовали запретить крупнейший фестиваль вейпинга в России
Центр «Сорок Сороков» призвал прокуратуру запретить фестиваль вейпинга в России
Общественники требуют запретить фестиваль вейпинга в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DedMityay
Правозащитный центр «Сорок Сороков» инициировал обращение в прокуратуры Москвы и Новосибирска с требованием запретить проведение фестиваля вейпинга Vape Club Show 2025. В заявлении, с которым ознакомился Life.ru, общественники указывают, что данное мероприятие, посвящённое парению электронных сигарет и презентации новых устройств, нарушает статью 14.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, запрещающую пропаганду никотинсодержащей продукции.
Особую обеспокоенность активистов вызывает потенциальное влияние фестиваля на подростковую аудиторию, так как подобные события могут способствовать нормализации потребления вейпов среди молодёжи.
Общественники ссылаются на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно докладу которой долговременное использование подобных электронных устройств повышает риск хронической обструктивной болезни лёгких, рака лёгких и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых других заболеваний, связанных с курением. Опасен выдыхаемый так называемый «вторичный аэрозоль» и для окружающих, поскольку содержит высокие концентрации токсичных веществ.
Ранее медицинские эксперты неоднократно предупреждали об опасностях, связанных с вейпингом. Врачи-пульмонологи отмечают, что процесс восстановления лёгких после отказа от электронных сигарет может занимать несколько лет. Кроме того, исследования подтверждают значительный вред пассивного парения, особенно для уязвимых групп населения.