Общественники потребовали запретить крупнейший фестиваль вейпинга в России

Правозащитный центр «Сорок Сороков» инициировал обращение в прокуратуры Москвы и Новосибирска с требованием запретить проведение фестиваля вейпинга Vape Club Show 2025. В заявлении, с которым ознакомился Life.ru, общественники указывают, что данное мероприятие, посвящённое парению электронных сигарет и презентации новых устройств, нарушает статью 14.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, запрещающую пропаганду никотинсодержащей продукции.

Особую обеспокоенность активистов вызывает потенциальное влияние фестиваля на подростковую аудиторию, так как подобные события могут способствовать нормализации потребления вейпов среди молодёжи.