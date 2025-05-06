Писателя Павла Гнилорыбова арестовали в Москве за неповиновение полиции
Павел Гнилорыбов. Обложка © cyclowiki.org
Мещанский районный суд Москвы назначил арест на 15 суток Павлу Гнилорыбову, автору телеграм-канала «Архитектурные излишества». Причиной стал его отказ подчиниться требованиям сотрудников полиции.
Административное дело против Гнилорыбова зарегистрировали 5 мая. Другие подробности по ситуации остаются неизвестными. Информацию о деле опубликовали на сайте Мосгорсуда.
Павел Гнилорыбов работает научным сотрудником Музея Москвы и ведёт Telegram-канал «Архитектурные излишества», на который подписаны более 116 тыс. человек. Он также читает лекции и занимается публицистической деятельностью.
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