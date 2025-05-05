Блогера Мишу Литвина вызвали в военкомат из-за подозрительного военника

Известный российский блогер Михаил Литвин оказался в центре внимания, когда его вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва. Туда он принёс с собой военный билет с пометкой «ограниченно годен», однако оформлен документ был по фальшивой прописке. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, проверку данного факта инициировала Военная прокуратура после обращения главы ФПБК Виталия Бородина. Согласно имеющейся информации, в личном деле блогера фигурировал документ о временной регистрации, якобы связанный с общежитием МГТУ им. Баумана и измайловским военкоматом. Однако выяснилось, что Михаил Литвин никогда не учился в этом вузе и не жил в той общаге. Отсутствие регистрации по данному адресу уже официально подтверждено органами миграционного контроля.

На допросе Литвин пояснил, что документ о временном проживании ему помогли оформить некие знакомые, найденные в интернете. Его военный билет, выданный 14 апреля 2018 года с категорией годности А2 (запас, ограниченно годен), уже изъят Следственным комитетом и признан недействительным.

Теперь блогера отправят проходить новую военно-врачебную комиссию. По её результатам будет определена его актуальная категория годности, и решится вопрос о возможном призыве Литвина на срочную военную службу.