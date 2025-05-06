Полчища комаров атаковали российских туристов на курортах Египта

Комары атаковали российских туристов на популярных курортах Египта. У отдыхающих жуткие укусы по всему телу и страх заразиться малярией или лихорадкой денге, сообщает Telegram-канал SHOT.

Путешественники жалуются, что в отелях курорта Шарм-эль-Шейха для мая необычно много кровососущих насекомых. По словам туристов, они впиваются сразу группой, оставляя болезненные зудящие укусы. Многие люди побаиваются выходить из номеров.

Из-за нашествия комаров россияне скупают в аптеках защитные средства, но они никак не помогают от египетских кровососов. В пятизвёздочных отелях принимают свои меры защиты — обрабатывают территорию. А в трёх- и четырёхзвёздочных гостиницах такой опции не предусмотрено. Поэтому гиды рекомендуют постояльцам брать с собой средство от комаров, спрей и фумигатор в номер.

Обработка отеля от комаров в Египте. Видео © Telegram / SHOT

Нашествие комаров связано с тем, что на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер, тем самым вызвав благоприятную обстановку для насекомых.