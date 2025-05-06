Telegraph: Британия готовит новый военный план на случай войны с Россией

Великобритания создаёт обновлённый план действий на случай войны с Россией. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. В документе под названием «План национальной защиты» отразят последовательность действий на первые дни после потенциальной агрессии.

В секретном досье правительство укажет, как будет действовать в случае объявления войны. Также определят, в какие бункеры направятся члены правительства и королевская семья. Издание отмечает, что план, скорее всего, не опубликуют.

Документ включает несколько сценариев, среди которых нападение на Британию с использованием как обычных, так и ядерных ракет. В этом плане впервые рассмотрят сценарий кибернетической войны. Ранее эту угрозу считали несущественной. Основная причина создания нового плана — якобы растущая угроза нападения со стороны России. Предыдущий подобный документ разрабатывали в 2005 году.