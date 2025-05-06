Telegraph: Британия готовит новый военный план на случай войны с Россией
Британия готовится к войне с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker
Великобритания создаёт обновлённый план действий на случай войны с Россией. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. В документе под названием «План национальной защиты» отразят последовательность действий на первые дни после потенциальной агрессии.
В секретном досье правительство укажет, как будет действовать в случае объявления войны. Также определят, в какие бункеры направятся члены правительства и королевская семья. Издание отмечает, что план, скорее всего, не опубликуют.
Документ включает несколько сценариев, среди которых нападение на Британию с использованием как обычных, так и ядерных ракет. В этом плане впервые рассмотрят сценарий кибернетической войны. Ранее эту угрозу считали несущественной. Основная причина создания нового плана — якобы растущая угроза нападения со стороны России. Предыдущий подобный документ разрабатывали в 2005 году.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области в ходе учений вблизи российской границы. Он добавил, что альянс рассматривает возможность превентивных ударов по российским ядерным арсеналам.