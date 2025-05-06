Пенсионер на автомобиле врезался в дом актрисы Дженнифер Энистон

В Лос-Анджелесе 70-летний водитель на автомобиле врезался в ограждение дома звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, который находится в престижном районе Бель-Эйр. По данным портала TMZ, актриса в этот момент находилась дома.

Охранники Энистон мгновенно отреагировали на происшествие — они вытащили пожилого мужчину из повреждённого автомобиля и удерживали до прибытия полиции. По свидетельствам очевидцев, авария была достаточно серьёзной — водитель жаловался на боли. После его задержали.

«Кто-нибудь видел Мишель Обаму в последнее время?» — иронично комментируют новость поклонники актрисы.