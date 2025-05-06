Пенсионер на автомобиле врезался в дом актрисы Дженнифер Энистон
TMZ: Мужчина в США врезался в ограждение дома актрисы Дженнифер Энистон
Мужчина в США врезался в ограждение дома Дженнифер Энистон. Обложка © Х / KTLA
В Лос-Анджелесе 70-летний водитель на автомобиле врезался в ограждение дома звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, который находится в престижном районе Бель-Эйр. По данным портала TMZ, актриса в этот момент находилась дома.
Охранники Энистон мгновенно отреагировали на происшествие — они вытащили пожилого мужчину из повреждённого автомобиля и удерживали до прибытия полиции. По свидетельствам очевидцев, авария была достаточно серьёзной — водитель жаловался на боли. После его задержали.
«Кто-нибудь видел Мишель Обаму в последнее время?» — иронично комментируют новость поклонники актрисы.
Напомним, в январе Энистон заподозрили в романе с Бараком Обамой. В Сети всплыла личная переписка якобы одного из друзей актрисы. В сообщении звезда Голливуда призналась в отношениях с экс-президентом Штатов.