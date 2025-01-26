Стало известно, на кого Барак Обама променял супругу спустя 33 года брака
The Express Tribune: Обаму заподозрили в романе со звездной «Друзей» Энистон
Барак Обама и Дженнифер Энистон. Фото © Wikipedia / Pete Souza / Angela George
СМИ уже подогревали слухи о возможных проблемах в семье 44-го президента США Барака Обамы. Теперь же стало известно, на кого политик мог променять супругу Мишель спустя 33 года брака. По данным издания The Express Tribune, Обама закрутил роман со звездой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.
Газета сообщает об утечке личной переписки якобы одного из друзей актрисы. В сообщении Энистон во время разговора с близкими призналась в отношениях с экс-президентом Штатов.
«Он с Дженнифер Энистон. Мой бывший менеджер, а теперь друг, связан с её ближайшим окружением... На встрече с друзьями Дженнифер случайно всплыла тема их романа. Дженнифер сама призналась в этом», — утверждает источник издания.
Напомним, что ранее в Сети начали появляться тревожные слухи о возможном разводе Обамы. Причиной тому стало необычное поведение Мишель. Последний раз она была замечена вместе с Бараком в день выборов, а на прощании с экс-президентом Джимми Картером 9 января Мишель уже не присутствовала. Позже выяснилось, что она одна улетела в отпуск на Гавайи. Кроме того, женщина пропустила инаугурацию избранного президента Дональда Трампа 20 января.