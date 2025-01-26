Стало известно, на кого Барак Обама променял супругу спустя 33 года брака

СМИ уже подогревали слухи о возможных проблемах в семье 44-го президента США Барака Обамы. Теперь же стало известно, на кого политик мог променять супругу Мишель спустя 33 года брака. По данным издания The Express Tribune, Обама закрутил роман со звездой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

Газета сообщает об утечке личной переписки якобы одного из друзей актрисы. В сообщении Энистон во время разговора с близкими призналась в отношениях с экс-президентом Штатов.

«Он с Дженнифер Энистон. Мой бывший менеджер, а теперь друг, связан с её ближайшим окружением... На встрече с друзьями Дженнифер случайно всплыла тема их романа. Дженнифер сама призналась в этом», — утверждает источник издания.