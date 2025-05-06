«Уралвагонзавод» перед Днём Победы передал армии новые танки Т-90М и Т-72Б3М

В преддверии празднования Дня Победы концерн «Уралвагонзавод», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил передачу новых партий современных танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в действующие войска. Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы предприятия.

Примечательно, что церемония отправки бронетехники сопровождалась символичным жестом — легендарный Т-34-85, танк-победитель Великой Отечественной войны, «проводил» свои современные аналоги к месту назначения.