«Уралвагонзавод» перед Днём Победы передал армии новые танки Т-90М и Т-72Б3М
Танк Т-90МС «Уралвагонзавода». Обложка © Telegram / Рособоронэкспорт
В преддверии празднования Дня Победы концерн «Уралвагонзавод», входящий в состав госкорпорации «Ростех», осуществил передачу новых партий современных танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в действующие войска. Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы предприятия.
Примечательно, что церемония отправки бронетехники сопровождалась символичным жестом — легендарный Т-34-85, танк-победитель Великой Отечественной войны, «проводил» свои современные аналоги к месту назначения.
Ранее аналитики зарубежного издания 19FortyFive провели сравнительный анализ характеристик российского Т-90 и британского Challenger 3. По их мнению, в гипотетическом противостоянии российская машина обладает рядом преимуществ, которые могли бы обеспечить ей победу в подобной дуэли.