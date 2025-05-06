Представлен наградной лист отца президента Казахстана с описанием его подвигов
Минобороны России рассекретило награды отца президента Казахстана Токаева
Касым-Жомарта Токаев. Обложка ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC
На портале «Подвиг народа» Министерства обороны России обнаружен наградной лист на имя гвардии сержанта Кемеля Токаева, отца нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Кемель Токаев вдохновил бойцов 4-го взвода на атаку. В ночь на 21 января 1945 года в районе северо-западнее Еглиевца, во время немецкой контратаки, взвод Токаева перешёл в наступление и отбросил противника. Согласно описанию, Токаев первым прорвался к врагу, уничтожил пятерых солдат и захватил одного раненого. На обратном пути получил тяжёлое ранение в ногу. Избавившись от пленного, самостоятельно перевязался и добрался до танков.
Командир 7-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового Ломжинского полка прорыва, гвардии подполковник Афанасий Поваров, в наградном листе указал, что Кемель Токаев «достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени».
Наградной лист. Фото © «Подвиг народа»
В наградном листе сначала упоминалось, что Токаев потерял ногу из-за ранения. Однако позже эту запись зачеркнули.
Кемель Токаев (1923–2004) — писатель, редактор и основоположник казахского детективного жанра. Участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен в 1945 году в Польше, что завершило его военную карьеру и определило путь в литературу.
Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с Касым-Жомартом Токаевым. Политики обсудили ключевые вопросы энергетики и предстоящий Парад Победы, в котором президент Казахстана примет участие.