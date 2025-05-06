Представлен наградной лист отца президента Казахстана с описанием его подвигов

На портале «Подвиг народа» Министерства обороны России обнаружен наградной лист на имя гвардии сержанта Кемеля Токаева, отца нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кемель Токаев вдохновил бойцов 4-го взвода на атаку. В ночь на 21 января 1945 года в районе северо-западнее Еглиевца, во время немецкой контратаки, взвод Токаева перешёл в наступление и отбросил противника. Согласно описанию, Токаев первым прорвался к врагу, уничтожил пятерых солдат и захватил одного раненого. На обратном пути получил тяжёлое ранение в ногу. Избавившись от пленного, самостоятельно перевязался и добрался до танков.

Командир 7-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового Ломжинского полка прорыва, гвардии подполковник Афанасий Поваров, в наградном листе указал, что Кемель Токаев «достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени».

В наградном листе сначала упоминалось, что Токаев потерял ногу из-за ранения. Однако позже эту запись зачеркнули.

Кемель Токаев (1923–2004) — писатель, редактор и основоположник казахского детективного жанра. Участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен в 1945 году в Польше, что завершило его военную карьеру и определило путь в литературу.