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Регион
6 мая, 08:08

«Стремление к смерти»: На Западе признали трагическую участь киевского режима

Журналист Фази: Угрозы Киева в адрес России на 9 Мая показывают волю к смерти

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

По мнению американского журналиста Томаса Фази, угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу атаки на 9 Мая в Москве, говорят о его подсознательном желании прекратить своё существование. Такое заявление представитель СМИ сделал в своей соцсети X.

Комментарий Фази последовал за высказываниями Зеленского о том, что Украина не гарантирует безопасность иностранных гостей, намеревающихся прибыть на Парад Победы в этот день.

«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — написал журналист.

Зеленского призвали не мнить себя неприкасаемым после его угроз участникам парада Победы
Зеленского призвали не мнить себя неприкасаемым после его угроз участникам парада Победы

Ранее угрозы со стороны главаря киевского режима прокомментировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, Москва не будет реагировать на выпады со стороны Украины и проведёт Парад Победы с гордостью. Также он отметил, что Зеленский делает много разных заявлений, но в большинстве своём они крайне неудачные.

Ольга Сливченко
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