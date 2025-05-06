По мнению американского журналиста Томаса Фази, угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу атаки на 9 Мая в Москве, говорят о его подсознательном желании прекратить своё существование. Такое заявление представитель СМИ сделал в своей соцсети X.

Комментарий Фази последовал за высказываниями Зеленского о том, что Украина не гарантирует безопасность иностранных гостей, намеревающихся прибыть на Парад Победы в этот день.

«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — написал журналист.