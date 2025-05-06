«Стремление к смерти»: На Западе признали трагическую участь киевского режима
Журналист Фази: Угрозы Киева в адрес России на 9 Мая показывают волю к смерти
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
По мнению американского журналиста Томаса Фази, угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу атаки на 9 Мая в Москве, говорят о его подсознательном желании прекратить своё существование. Такое заявление представитель СМИ сделал в своей соцсети X.
Комментарий Фази последовал за высказываниями Зеленского о том, что Украина не гарантирует безопасность иностранных гостей, намеревающихся прибыть на Парад Победы в этот день.
«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — написал журналист.
Ранее угрозы со стороны главаря киевского режима прокомментировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, Москва не будет реагировать на выпады со стороны Украины и проведёт Парад Победы с гордостью. Также он отметил, что Зеленский делает много разных заявлений, но в большинстве своём они крайне неудачные.