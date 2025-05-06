Названы сроки завершения отопительного сезона в Москве и Подмосковье

Жители Москвы и Подмосковья ежегодно с нетерпением ждут завершения отопительного периода, который длится с осени до весны. В 2025 году точные сроки отключения тепла пока не определены — они зависят от погодных условий. Как сообщает «Радио 1», решение будет принято на основе среднесуточных температур, а не календарных дат.

Теплоснабжение отключают, если среднесуточная температура превышает +8°C в течение пяти дней подряд. При этом важно учитывать, что даже при дневном потеплении ночные заморозки могут удержать средний показатель ниже нужного уровня. В прошлые годы отопительный сезон заканчивался в конце апреля — начале мая, и в 2025 году, вероятно, сохранится аналогичный график: ориентировочно с 24 апреля по 14 мая.

Даты начала и окончания сезона утверждает мэрия через Департамент ЖКХ. Процесс подключения и отключения тепла происходит поэтапно: сначала социальные объекты, затем жилые дома и промышленные предприятия. В случае внезапного похолодания отопление могут временно возобновить, как это было, например, в 2017 году, когда после отключения 1 мая тепло вернули уже 10 мая из-за резкого снижения температур.

Чтобы минимизировать дискомфорт, важно заранее проверить герметичность окон, дверей, балконов и углов квартиры. Жителям первых этажей стоит рассмотреть установку тёплых полов с регулируемым нагревом. По словам губернатора Подмосковья Алексея Воробьёва, в 2025 году сроки отключения будут корректироваться с учётом жалоб жителей на перегрев в домах. Окончательное решение остаётся за погодой.