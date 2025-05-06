Блогер Михаил Литвин срочно улетел в ОАЭ после скандала с поддельным военником

Скандально известный блогер Михаил Литвин улетел в ОАЭ сразу после того, как стало известно об аннулировании его военного билета и повестке в военкомат. Он утверждает, что якобы поехал «полетать на парашютах».



По данным телеграм-канала Mash, Литвин вместе со своей девушкой Адель отправился в Объединённые Арабские Эмираты из Шереметьево. Практически сразу по прибытии он записал видео для фанатов, где рассказал о своих планах покататься на парашюте. Стоит отметить, что ради этой забавы Литвин не поскупился и купил права на управление, отдав за них круглую сумму — 1 миллион рублей.



Если Литвин проигнорирует повестку из военкомата, его ждут значительные последствия. Новый закон предусматривает, что в случае неявки в течение 20 дней после получения повестки, на него могут быть наложены серьёзные ограничения, включая запрет на получение кредитов, регистрацию бизнеса и собственности, а также лишение водительских прав. Важно отметить, что, по имеющейся информации, официальную повестку Литвин пока не получал.