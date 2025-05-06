Блогер Михаил Литвин срочно улетел в ОАЭ после скандала с поддельным военником
Mash: Блогер Михаил Литвин улетел в ОАЭ после аннулирования его военного билета
Михаил Литвин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhail_litvin
Скандально известный блогер Михаил Литвин улетел в ОАЭ сразу после того, как стало известно об аннулировании его военного билета и повестке в военкомат. Он утверждает, что якобы поехал «полетать на парашютах».
По данным телеграм-канала Mash, Литвин вместе со своей девушкой Адель отправился в Объединённые Арабские Эмираты из Шереметьево. Практически сразу по прибытии он записал видео для фанатов, где рассказал о своих планах покататься на парашюте. Стоит отметить, что ради этой забавы Литвин не поскупился и купил права на управление, отдав за них круглую сумму — 1 миллион рублей.
Если Литвин проигнорирует повестку из военкомата, его ждут значительные последствия. Новый закон предусматривает, что в случае неявки в течение 20 дней после получения повестки, на него могут быть наложены серьёзные ограничения, включая запрет на получение кредитов, регистрацию бизнеса и собственности, а также лишение водительских прав. Важно отметить, что, по имеющейся информации, официальную повестку Литвин пока не получал.
Напомним, ранее стало известно, что Михаил Литвин имел фальшивый военный билет, согласно которому ему была присвоена категория «ограниченно годен». На допросе блогер пояснил, что документ о временном проживании в общежитии МГТУ им. Баумана, согласно которому он учится в данном заведении, ему помогли оформить некие знакомые из Сети.