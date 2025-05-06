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6 мая, 09:36

Блогер Михаил Литвин срочно улетел в ОАЭ после скандала с поддельным военником

Mash: Блогер Михаил Литвин улетел в ОАЭ после аннулирования его военного билета

Михаил Литвин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhail_litvin

Михаил Литвин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhail_litvin

Скандально известный блогер Михаил Литвин улетел в ОАЭ сразу после того, как стало известно об аннулировании его военного билета и повестке в военкомат. Он утверждает, что якобы поехал «полетать на парашютах».

По данным телеграм-канала Mash, Литвин вместе со своей девушкой Адель отправился в Объединённые Арабские Эмираты из Шереметьево. Практически сразу по прибытии он записал видео для фанатов, где рассказал о своих планах покататься на парашюте. Стоит отметить, что ради этой забавы Литвин не поскупился и купил права на управление, отдав за них круглую сумму — 1 миллион рублей.

Если Литвин проигнорирует повестку из военкомата, его ждут значительные последствия. Новый закон предусматривает, что в случае неявки в течение 20 дней после получения повестки, на него могут быть наложены серьёзные ограничения, включая запрет на получение кредитов, регистрацию бизнеса и собственности, а также лишение водительских прав. Важно отметить, что, по имеющейся информации, официальную повестку Литвин пока не получал.

Блогера Мишу Литвина вызвали в военкомат из-за подозрительного военника
Блогера Мишу Литвина вызвали в военкомат из-за подозрительного военника

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Литвин имел фальшивый военный билет, согласно которому ему была присвоена категория «ограниченно годен». На допросе блогер пояснил, что документ о временном проживании в общежитии МГТУ им. Баумана, согласно которому он учится в данном заведении, ему помогли оформить некие знакомые из Сети.

Мария Любицкая
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