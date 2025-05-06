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6 мая, 09:46

Защита «генерала Спартака» обжаловала приговор

Защита экс-командующего 58-й армией Попова подала апелляцию на приговор

Иван Попов. Обложка © Life.ru

Иван Попов. Обложка © Life.ru

Адвокаты экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, осуждённого на пять лет за мошенничество и служебный подлог, подали апелляцию на решение суда, сообщил защитник Сергей Буйновский.

«Мы обжаловали приговор, будем добиваться оправдания», — приводит его слова агентство РИА «Новости».

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Напомним, что суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Экс-командующего армией признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Кроме тюремного срока Попова лишили звания и назначили штраф в 800 тысяч рублей. Сам военнослужащий отреагировал на приговор стихами и улыбкой. За что судили «генерала Спартака» — в нашем материале.

Оксана Попова
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