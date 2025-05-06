Защита «генерала Спартака» обжаловала приговор
Защита экс-командующего 58-й армией Попова подала апелляцию на приговор
Иван Попов. Обложка © Life.ru
Адвокаты экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, осуждённого на пять лет за мошенничество и служебный подлог, подали апелляцию на решение суда, сообщил защитник Сергей Буйновский.
«Мы обжаловали приговор, будем добиваться оправдания», — приводит его слова агентство РИА «Новости».
Напомним, что суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Экс-командующего армией признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Кроме тюремного срока Попова лишили звания и назначили штраф в 800 тысяч рублей. Сам военнослужащий отреагировал на приговор стихами и улыбкой. За что судили «генерала Спартака» — в нашем материале.