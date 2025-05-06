Песков: Национальные интересы России превыше цен на нефть
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что колебания цен на нефть не могут изменить позицию России в вопросах её национальных интересов.
«Вне зависимости от ситуации на рынке нефти, это не тот фактор, который может повлиять на отношение России к её национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге во вторник, 6 мая.
Падение цен на нефть в понедельник было вызвано решением стран ОПЕК+ о дальнейшем увеличении добычи. Восемь государств альянса, которые в 2023 году добровольно сократили производство на 2,2 млн баррелей в сутки, на выходных договорились с июня повысить квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.