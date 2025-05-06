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Регион
6 мая, 10:29

Песков: Национальные интересы России превыше цен на нефть

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что колебания цен на нефть не могут изменить позицию России в вопросах её национальных интересов.

«Вне зависимости от ситуации на рынке нефти, это не тот фактор, который может повлиять на отношение России к её национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге во вторник, 6 мая.

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Падение цен на нефть в понедельник было вызвано решением стран ОПЕК+ о дальнейшем увеличении добычи. Восемь государств альянса, которые в 2023 году добровольно сократили производство на 2,2 млн баррелей в сутки, на выходных договорились с июня повысить квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.

Марина Фещенко
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