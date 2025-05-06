Песков: Национальные интересы России превыше цен на нефть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что колебания цен на нефть не могут изменить позицию России в вопросах её национальных интересов.

«Вне зависимости от ситуации на рынке нефти, это не тот фактор, который может повлиять на отношение России к её национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге во вторник, 6 мая.