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Регион
6 мая, 10:34

Песков: Кремль своевременно сообщит о подписании указа о продаже валютной выручки

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Кремль своевременно сообщит, когда президент России Владимир Путин подпишет указ, устанавливающий требования к экспортёрам по продаже валютной выручки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 6 мая.

«Как только указ будет подписан, мы незамедлительно проинформируем — он сразу же будет опубликован», — заверил представитель Кремля.

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Указ президента о продаже валютной выручки обязывает крупных российских экспортёров продавать часть поступающей в иностранной валюте выручки на внутреннем рынке. Цель — стабилизировать курс рубля, обеспечить валютную ликвидность и снизить давление на финансовый рынок в условиях внешнеэкономических ограничений.

Марина Фещенко
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