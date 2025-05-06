Песков: Кремль своевременно сообщит о подписании указа о продаже валютной выручки
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Кремль своевременно сообщит, когда президент России Владимир Путин подпишет указ, устанавливающий требования к экспортёрам по продаже валютной выручки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 6 мая.
«Как только указ будет подписан, мы незамедлительно проинформируем — он сразу же будет опубликован», — заверил представитель Кремля.
Указ президента о продаже валютной выручки обязывает крупных российских экспортёров продавать часть поступающей в иностранной валюте выручки на внутреннем рынке. Цель — стабилизировать курс рубля, обеспечить валютную ликвидность и снизить давление на финансовый рынок в условиях внешнеэкономических ограничений.