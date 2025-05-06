Песков: Кремль своевременно сообщит о подписании указа о продаже валютной выручки

Кремль своевременно сообщит, когда президент России Владимир Путин подпишет указ, устанавливающий требования к экспортёрам по продаже валютной выручки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 6 мая.

«Как только указ будет подписан, мы незамедлительно проинформируем — он сразу же будет опубликован», — заверил представитель Кремля.