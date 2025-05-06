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6 мая, 11:19

Выпавшая из окна 20-го этажа девушка скончалась спустя три недели комы

В Тюмени умерла девушка, выпавшая из окна 20-го этажа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

В больнице Тюмени 16-летняя девушка, которая выпала из окна 20-го этажа жилого дома, скончалась спустя почти три недели комы. Ей удалось выжить благодаря падению на припаркованный рядом с домом автомобиль, но полученные травмы оказались слишком серьёзными. Об этом сообщает URA.ru.

Напомним, что девушку из крыши автомобиля доставали полицейский и курьер, оказавшийся рядом с этим местом случайно. Местные жители предположили, что девушка сорвалась с высоты, когда мыла окна в преддверии Пасхи. В результате случившегося задняя часть машины была сильно помята.

Ранее в Дагестане 12-летний мальчик спас ребёнка, который выпал из окна и получил именные часы от главы республики Сергея Меликова за свой героизм. Инцидент произошёл 23 апреля на улице Курыжова. В этот момент шестиклассник гулял рядом и, услышав крики, быстро среагировал.

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Полина Никифорова
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