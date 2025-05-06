Выпавшая из окна 20-го этажа девушка скончалась спустя три недели комы

В больнице Тюмени 16-летняя девушка, которая выпала из окна 20-го этажа жилого дома, скончалась спустя почти три недели комы. Ей удалось выжить благодаря падению на припаркованный рядом с домом автомобиль, но полученные травмы оказались слишком серьёзными. Об этом сообщает URA.ru.

Напомним, что девушку из крыши автомобиля доставали полицейский и курьер, оказавшийся рядом с этим местом случайно. Местные жители предположили, что девушка сорвалась с высоты, когда мыла окна в преддверии Пасхи. В результате случившегося задняя часть машины была сильно помята.