Путин призвал защитить интересы России при возвращении западных компаний
Обложка © Life.ru
Необходимо найти равновесие между поддержкой конкуренции и защитой отечественных производителей при возможном возвращении западных компаний, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком.
Путин провёл в Кремле рабочую встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
По его словам, вопрос возвращения ушедших из России компаний из недружественных стран становится всё более актуальным. Путин подчеркнул, что важно учитывать интересы российских инвесторов, особенно тех, кто вложился в развитие местных предприятий, чтобы обеспечить справедливый баланс.
«Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — подчеркнул глава государства.
Ранее стало известно, что ушедшие с российского рынка бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius могут вернуться в течение девяти месяцев. Также напомним, что Владимир Путин поручил правительству до 15 мая проработать механизм, позволяющий зарубежным инвесторам, покинувшим РФ, выкупать свои активы обратно.