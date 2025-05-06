Путин призвал защитить интересы России при возвращении западных компаний

Необходимо найти равновесие между поддержкой конкуренции и защитой отечественных производителей при возможном возвращении западных компаний, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком.

Путин провёл в Кремле рабочую встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

По его словам, вопрос возвращения ушедших из России компаний из недружественных стран становится всё более актуальным. Путин подчеркнул, что важно учитывать интересы российских инвесторов, особенно тех, кто вложился в развитие местных предприятий, чтобы обеспечить справедливый баланс.

«Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — подчеркнул глава государства.