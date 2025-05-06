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Регион
6 мая, 12:34

Старинные особняки в Санкт-Петербурге продают за символический рубль

В Петербурге четыре особняка XIX и XX веков выставили на аукцион за 1 рубль

«Дом Волкова» в Ломоносове. Обложка © Telegram / РАД: Новости торгов

«Дом Волкова» в Ломоносове. Обложка © Telegram / РАД: Новости торгов

Четыре особняка времён постройки XIX и начала XX веков в Петергофе, Ломоносове и Красном Селе выставили на торги за символический рубль. Об этом сообщили в «Российском аукционном доме» (РАД).

Корпус бывшего военного госпиталя в Красном Селе. Фото © Telegram / РАД: Новости торгов

Корпус бывшего военного госпиталя в Красном Селе. Фото © Telegram / РАД: Новости торгов

«Установление начальной цены в 1 рубль делает эти объекты более доступными для потенциальных инвесторов, что может увеличить интерес к участию в торгах», — говорится в сообщении.

Усадьба А.В. Львовой в Петергофе. Фото © Telegram / РАД: Новости торгов

Усадьба А.В. Львовой в Петергофе. Фото © Telegram / РАД: Новости торгов

Инвесторы могут приобрести усадьбы А.В. Львовой и архитектора Е. Гана в Петергофе, деревянном «Дом Волкова» в Ломоносове, а также корпус бывшего военного госпиталя в Красном Селе. Все эти здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

Усадьба Е. Гана в Петергофе. Фото © Telegram / РАД: Новости торгов

Усадьба Е. Гана в Петергофе. Фото © Telegram / РАД: Новости торгов

Общая площадь зданий составляет 1,8 тыс. квадратных метров. Потенциальный покупатель получит право на заключение договора аренды примыкающих к особнякам земельных участков. Однако при этом он обязуется привести объекты в надлежащее состояние.

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