​В Прикамье проверят законность массового увольнения сотрудников Кунгурской пещеры

Массовое увольнение 140 сотрудников в компаниях «Сталагмит», «Сталагмит-Экскурс» и «ГТК» в Пермском крае стало причиной совместной проверки, проводимой Государственной инспекцией труда совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания «Сталагмит Экскурс» объявила о масштабном сокращении штата, которое начнёт действовать с 3 июля 2025 года. Это решение связано с высоким риском потери лицензии на проведение экскурсий. Стоит отметить, что другие направления деятельности группы компаний «Сталагмит», такие как предоставление услуг размещения (гостиницы и т.п.) и розничная торговля сувенирами через «ГТК», не требуют лицензирования и продолжат работу в обычном режиме.

«В целях недопущения социальной напряжённости и массовой безработицы должностные лица государственной инспекции труда проверят обоснованность введения процедуры сокращения в ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс», ООО «ГТК», — сообщила замглавы по правовым вопросам трудинспекции Ирина Зройчикова.