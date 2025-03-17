В Миассе массово увольняются сотрудники скорой помощи

В городе Миасс (Челябинская область) сотрудники скорой медицинской помощи опубликовали открытое письмо в социальных сетях, предупреждая о возможном прекращении работы службы с 1 апреля. Причиной, по их словам, стали тяжёлые условия труда, нехватка кадров, низкие зарплаты и безразличие со стороны руководства.

В обращении, которое приводит URA.ru указано, что более 35 сотрудников скорой помощи уже написали заявления на увольнение. Основные причины — финансовые трудности и опасные условия работы. Зарплата медиков составляет около 30 тысяч рублей за одну ставку, однако многие вынуждены работать на двух, чтобы покрыть базовые расходы.

Вторая — в том, что работа сотрудников скорой становится всё опаснее. Как уточняется в тексте, переломным моментом стало упразднение с 1 января единственной специализированной психиатрической бригады. Это привело к повышенной угрозе для жизни и здоровья сотрудников, задержкам в вызовах и дополнительной нагрузке на МВД. Медики неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой решить эти проблемы, но их обращения остались без ответа.

Ситуация в Миассе стала ярким примером системных проблем в российской системе скорой медицинской помощи, где низкие зарплаты, перегрузки и отсутствие поддержки со стороны властей приводят к массовому уходу специалистов и угрозе закрытия службы. Как пишет «Коммерсант», ситуацией уже заинтересовались в Минздраве.