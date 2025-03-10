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10 марта, 03:11

Сотрудники аэропортов начали 24-часовую забастовку в 13 городах Германии

Участники профсоюза Ver.di. Обложка © X / Farnak

Участники профсоюза Ver.di. Обложка © X / Farnak

Сотрудники 13 немецких аэропортов начали однодневную забастовку под началом профсоюза Ver.di. Акция протеста стартовала в 00:00 (02:00 мск) 10 марта и продолжится до 23:59 (01:59 мск) следующего дня. Об этом сообщает агентство DPA.

Забастовки охватили воздушные гавани Берлина, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Ганновера, Бремена, Дюссельдорфа, Мюнхена и других крупных городов. Из-за неработающего персонала ожидается отмена более 3,4 тысячи рейсов, что нарушит планы свыше полумиллиона пассажиров.

Профсоюз требует повышения заработной платы работников, включая сотрудников наземных служб, на 8%, но не менее чем на 350 евро в месяц. Кроме того, организация настаивает на добавлении дополнительных выходных дней.

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Тимур Хингеев
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