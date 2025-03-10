Сотрудники аэропортов начали 24-часовую забастовку в 13 городах Германии
Участники профсоюза Ver.di. Обложка © X / Farnak
Сотрудники 13 немецких аэропортов начали однодневную забастовку под началом профсоюза Ver.di. Акция протеста стартовала в 00:00 (02:00 мск) 10 марта и продолжится до 23:59 (01:59 мск) следующего дня. Об этом сообщает агентство DPA.
Забастовки охватили воздушные гавани Берлина, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Ганновера, Бремена, Дюссельдорфа, Мюнхена и других крупных городов. Из-за неработающего персонала ожидается отмена более 3,4 тысячи рейсов, что нарушит планы свыше полумиллиона пассажиров.
Профсоюз требует повышения заработной платы работников, включая сотрудников наземных служб, на 8%, но не менее чем на 350 евро в месяц. Кроме того, организация настаивает на добавлении дополнительных выходных дней.
Масштабные протесты недавно развернулись и в Румынии. Люди вышли на улицы из-за недопуска кандидата в президенты Кэлина Джорджеску к выборам.