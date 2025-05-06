Бывший глава Энергодара Сеновоз награждён орденом Мужества
Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил экс-главу Энергодара Эдуарда Сеновоза. Обложка © Telegram / В городе ЭН
Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил экс-главу Энергодара Эдуарда Сеновоза орденом Мужества за выдающуюся отвагу и самоотдачу в исполнении служебных обязанностей.
Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил экс-главу Энергодара Эдуарда Сеновоза. Обложка © Telegram / В городе ЭН
С декабря 2022 года Сеновоз руководил Энергодаром в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Под его управлением город не только устоял перед вызовами, но и преобразился: были восстановлены школы, социальные учреждения и ключевые элементы инфраструктуры. Благодаря его усилиям Энергодар смог выстроить эффективную систему муниципального управления, обеспечивая стабильность и развитие даже в кризисных условиях.
Ранее на Запорожской АЭС обсудили ключевые вопросы эксплуатации станции. Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, АЭС должна быть приведена в состояние полной готовности для работы в качестве электростанции, соблюдая все российские стандарты и правила в сфере атомной энергетики.