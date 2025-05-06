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6 мая, 14:03

Бывший глава Энергодара Сеновоз награждён орденом Мужества

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил экс-главу Энергодара Эдуарда Сеновоза. Обложка © Telegram / В городе ЭН

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил экс-главу Энергодара Эдуарда Сеновоза. Обложка © Telegram / В городе ЭН

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил экс-главу Энергодара Эдуарда Сеновоза орденом Мужества за выдающуюся отвагу и самоотдачу в исполнении служебных обязанностей.

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил экс-главу Энергодара Эдуарда Сеновоза. Обложка © Telegram / В городе ЭН

С декабря 2022 года Сеновоз руководил Энергодаром в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Под его управлением город не только устоял перед вызовами, но и преобразился: были восстановлены школы, социальные учреждения и ключевые элементы инфраструктуры. Благодаря его усилиям Энергодар смог выстроить эффективную систему муниципального управления, обеспечивая стабильность и развитие даже в кризисных условиях.

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Ранее на Запорожской АЭС обсудили ключевые вопросы эксплуатации станции. Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, АЭС должна быть приведена в состояние полной готовности для работы в качестве электростанции, соблюдая все российские стандарты и правила в сфере атомной энергетики.

Оксана Попова
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