Бывший глава Энергодара Сеновоз награждён орденом Мужества

С декабря 2022 года Сеновоз руководил Энергодаром в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ. Под его управлением город не только устоял перед вызовами, но и преобразился: были восстановлены школы, социальные учреждения и ключевые элементы инфраструктуры. Благодаря его усилиям Энергодар смог выстроить эффективную систему муниципального управления, обеспечивая стабильность и развитие даже в кризисных условиях.