Ограничения введены на работу аэропортов Калуги, Тамбова и Ярославля

Росавиация сообщила в своём телеграм-канале о введении временных ограничений на приём и отправку рейсов в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). В ведомстве пояснили, что данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов в этих воздушных гаванях.