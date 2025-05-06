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Регион
6 мая, 14:33

Ограничения введены на работу аэропортов Калуги, Тамбова и Ярославля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Kuznetsova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Kuznetsova

Росавиация сообщила в своём телеграм-канале о введении временных ограничений на приём и отправку рейсов в аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). В ведомстве пояснили, что данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов в этих воздушных гаванях.

Также ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Жуковский. Причины введения временных запретов пока неизвестны.

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Оксана Попова
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