На Няганской ГРЭС произошло аварийное отключение

На Няганской ГРЭС 6 мая произошёл кратковременный технический сбой, который привёл к аварийному отключению электростанции. Как сообщили в Правительстве ХМАО, ситуация быстро была взята под контроль, и инцидент не повлиял на стабильность энергоснабжения региона.

По данным Департамента ЖКХ и энергетики Югры, аварийная ситуация была оперативно локализована, а работа оборудования будет полностью восстановлена в течение нескольких часов. Мэр Нягани Иван Ямашев в беседе с URA.ru также опроверг слухи о возможных отключениях электроэнергии в городе, заверив, что подача электричества потребителям не прерывалась.