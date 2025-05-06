На Няганской ГРЭС произошло аварийное отключение
Няганская ГРЭС. Обложка © VK / Югра
На Няганской ГРЭС 6 мая произошёл кратковременный технический сбой, который привёл к аварийному отключению электростанции. Как сообщили в Правительстве ХМАО, ситуация быстро была взята под контроль, и инцидент не повлиял на стабильность энергоснабжения региона.
По данным Департамента ЖКХ и энергетики Югры, аварийная ситуация была оперативно локализована, а работа оборудования будет полностью восстановлена в течение нескольких часов. Мэр Нягани Иван Ямашев в беседе с URA.ru также опроверг слухи о возможных отключениях электроэнергии в городе, заверив, что подача электричества потребителям не прерывалась.
А недавно более 12 тысяч крымчан остались без света из-за аварии на сетях. Пресс-служба министерства топлива и энергетики полуострова уточнила, что обесточены оказалось 5834 точек поставок.