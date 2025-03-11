ВСУ под шумок пытались устроить катастрофу на Черепетской ГРЭС, но их предал «‎свой»

Украинская армия ночью попыталась атаковать беспилотниками филиал Черепетской ГРЭС в Тульской области. Об этом сообщает SHOT.

Украинский дрон рухнул на территории электростанции, так и не взорвавшись. Жертв и пострадавших не было. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.