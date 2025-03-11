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11 марта, 06:15

ВСУ под шумок пытались устроить катастрофу на Черепетской ГРЭС, но их предал «‎свой»

ВСУ попытались атаковать филиал Черепетской ГРЭС в Тульской области

Черепецкая ГРЭС. Обложка © Wikipedia

Черепецкая ГРЭС. Обложка © Wikipedia

Украинская армия ночью попыталась атаковать беспилотниками филиал Черепетской ГРЭС в Тульской области. Об этом сообщает SHOT.

Украинский дрон рухнул на территории электростанции, так и не взорвавшись. Жертв и пострадавших не было. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

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Ранее губернатор Тульской области Маляев сообщил, что российские средства РЭБ подавили сигналы нескольких украинских БПЛА в Суворовском районе. Видимо, одному из них удалось проскользнуть, ведь именно там и находится Черепецкая ГРЭС.

Владимир Озеров
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