ВСУ под шумок пытались устроить катастрофу на Черепетской ГРЭС, но их предал «свой»
ВСУ попытались атаковать филиал Черепетской ГРЭС в Тульской области
Черепецкая ГРЭС. Обложка © Wikipedia
Украинская армия ночью попыталась атаковать беспилотниками филиал Черепетской ГРЭС в Тульской области. Об этом сообщает SHOT.
Украинский дрон рухнул на территории электростанции, так и не взорвавшись. Жертв и пострадавших не было. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.
Ранее губернатор Тульской области Маляев сообщил, что российские средства РЭБ подавили сигналы нескольких украинских БПЛА в Суворовском районе. Видимо, одному из них удалось проскользнуть, ведь именно там и находится Черепецкая ГРЭС.