«Ребёнка на руки и в ванну»: Житель Видного рассказал Life.ru, как спасал семью от БПЛА
Житель Видного укрывался в ванне с женой и ребёнком во время атаки БПЛА на дом
Один из местных жителей города Видное рассказал Life.ru, что спас своего ребёнка во время атаки БПЛА. Мужчина подбежал к окну около 5 утра и услышал «второе жужжание». Ничего не оставалось, как укрывать семью от дронов.
Местный житель города Видное укрывался с семьёй в ванной во время украинской атаки. Видео © Life.ru
«Я подбежал к окну, сразу услышал второе жужжание. Ребёнка на руки, бегом в ванну. Потом слышу второй хлопок и всё. Только слышу хлопки, где-то их взрывали, сбивали», — рассказал местный житель.
В итоге мужчина с супругой и ребёнком не получили никаких травм и ранений и остались целы. Повреждения заметны лишь на их автомобиле, но деньги должны компенсировать представители гражданской обороны и местной администрации.
Ранее сообщалось, что в период с 10 на 11 марта были уничтожены 74 БПЛА ВСУ. Атака на Москву началась около 4:30 утра. Обломки дронов повредили здание в Домодедово, крышу многоэтажного дома в Видном и жилой дом в Раменском. Также поступила информация о погибшем. В общей сложности, за ночь средства ПВО сбили и подавили 337 украинских дронов-камикадзе над Россией. Life.ru собрал ключевые моменты о массированной атаке ВСУ в ночь на 11 марта.
Life.ru