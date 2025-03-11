«Ребёнка на руки и в ванну»: Житель Видного рассказал Life.ru, как спасал семью от БПЛА

Один из местных жителей города Видное рассказал Life.ru, что спас своего ребёнка во время атаки БПЛА. Мужчина подбежал к окну около 5 утра и услышал «второе жужжание». Ничего не оставалось, как укрывать семью от дронов.

Местный житель города Видное укрывался с семьёй в ванной во время украинской атаки. Видео © Life.ru

«Я подбежал к окну, сразу услышал второе жужжание. Ребёнка на руки, бегом в ванну. Потом слышу второй хлопок и всё. Только слышу хлопки, где-то их взрывали, сбивали», — рассказал местный житель.