«Адская машина»: Неуязвимый российский монстр восхитил американских экспертов
NI: Российская машина разминирования «Вепрь» отлично показала себя на СВО
БМР-3М «Вепрь». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Российская боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь» продемонстрировала высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом пишет американское издание The National Interest. Из-за необычного внешнего вида автор материала сравнил технику с «демоном», назвав её «адской на вид машиной».
«Она была разработана для одной цели: расчистки минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств», — говорится в статье.
Издание отмечает повышенную безопасность экипажа «Вепря», чья броня сопоставима с защитой танка Т-90. Автор также обратил внимание на то, что ни одна из этих машин не была потеряна или повреждена в ходе боёв. БМР-3МА позволяет группировкам ВС РФ не сбавлять темп при наступлении на различных участках фронта, подытожили в NI.
Ранее в США сообщали о превосходстве РФ в области гиперзвукового оружия. Так, российская ракета «Циркон» способна без труда преодолевать все существующие комплексы ПРО стран НАТО.