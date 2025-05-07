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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 23:42

«Адская машина»: Неуязвимый российский монстр восхитил американских экспертов

NI: Российская машина разминирования «Вепрь» отлично показала себя на СВО

БМР-3М «Вепрь». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

БМР-3М «Вепрь». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Российская боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь» продемонстрировала высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом пишет американское издание The National Interest. Из-за необычного внешнего вида автор материала сравнил технику с «демоном», назвав её «адской на вид машиной».

«Она была разработана для одной цели: расчистки минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств», — говорится в статье.

Издание отмечает повышенную безопасность экипажа «Вепря», чья броня сопоставима с защитой танка Т-90. Автор также обратил внимание на то, что ни одна из этих машин не была потеряна или повреждена в ходе боёв. БМР-3МА позволяет группировкам ВС РФ не сбавлять темп при наступлении на различных участках фронта, подытожили в NI.

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Антон Голыбин
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