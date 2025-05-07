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7 мая, 01:04

США и Китай обсудят торговую деэскалацию на переговорах в Швейцарии

Белый дом нацелен на снятие экономической напряжённости в отношениях с КНР в ходе предстоящих переговоров с китайскими официальными лицами, которые состоятся в Швейцарии. Министр финансов США Скотт Бессент отметил в интервью Fox News, что вопрос торговой деэскалации будет главным на встрече.

«В субботу и воскресенье мы договоримся о предмете переговоров. Полагаю, речь пойдёт о деэскалации, не о крупной торговой сделке», — заявил он, добавив, что американская сторона заинтересована в установлении справедливых торговых отношений с КНР.

В Китае восхитились действиями Путина на фоне торговой войны США и Китая
В Китае восхитились действиями Путина на фоне торговой войны США и Китая

Напомним, ранее президент США заявил о возможном снижении пошлин на импорт из Китая. Однако эти тарифы никогда не станут нулевыми, добавил он. В КНР тем временем отменили пошлины на несколько ввозимых из Штатов интегральных схем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Тимур Хингеев
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