США и Китай обсудят торговую деэскалацию на переговорах в Швейцарии
Белый дом нацелен на снятие экономической напряжённости в отношениях с КНР в ходе предстоящих переговоров с китайскими официальными лицами, которые состоятся в Швейцарии. Министр финансов США Скотт Бессент отметил в интервью Fox News, что вопрос торговой деэскалации будет главным на встрече.
«В субботу и воскресенье мы договоримся о предмете переговоров. Полагаю, речь пойдёт о деэскалации, не о крупной торговой сделке», — заявил он, добавив, что американская сторона заинтересована в установлении справедливых торговых отношений с КНР.
Напомним, ранее президент США заявил о возможном снижении пошлин на импорт из Китая. Однако эти тарифы никогда не станут нулевыми, добавил он. В КНР тем временем отменили пошлины на несколько ввозимых из Штатов интегральных схем.
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