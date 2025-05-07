США и Китай обсудят торговую деэскалацию на переговорах в Швейцарии

Белый дом нацелен на снятие экономической напряжённости в отношениях с КНР в ходе предстоящих переговоров с китайскими официальными лицами, которые состоятся в Швейцарии. Министр финансов США Скотт Бессент отметил в интервью Fox News, что вопрос торговой деэскалации будет главным на встрече.