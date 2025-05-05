В Китае восхитились действиями Путина на фоне торговой войны США и Китая
Sina: Путин решил незаметно наказать США за угрозы обанкротить Россию
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Экономические разногласия между США и Китаем, вызванные введением американских таможенных пошлин и ответными мерами Пекина, привели к изменению торговых потоков. При этом победителем в битве смогла стать Россия. Президент Владимир Путин незаметно для США воспользовался ситуацией и наказал за введённые санкции, пишет китайское издание Sina.
«Трамп ввёл множество пошлин на товары из Китая и через некоторое время понял, что был неправ. Он пообещал пересмотреть свою тарифную политику <…> Но было уже поздно, в КНР приняли ответные меры», — говорится в статье.
В статье отмечается, что Китай снизил закупки американской сельскохозяйственной продукции, что стало ударом для американских производителей. В то же время Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Китай и заявила о возможности стать основным поставщиком нефти, вытеснив с этого рынка США.
«Сокращая объёмы торговли с Соединёнными Штатами, Китай активно ищет новых друзей и налаживает новые торговые контакты <…> Страна ещё больше углубила своё экономическое и торговое сотрудничество с Россией», — указали китайские журналисты.
Напомним, что ранее США ввели таможенные пошлины в размере 20% для стран Евросоюза и 145% для Китая. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что решение об увеличении пошлин на китайские товары было ошибочным. В то же время, китайские компании нашли способы нивелировать последствия торговой войны, перенося производственные мощности на территорию Соединённых Штатов.