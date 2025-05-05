В Китае восхитились действиями Путина на фоне торговой войны США и Китая

Экономические разногласия между США и Китаем, вызванные введением американских таможенных пошлин и ответными мерами Пекина, привели к изменению торговых потоков. При этом победителем в битве смогла стать Россия. Президент Владимир Путин незаметно для США воспользовался ситуацией и наказал за введённые санкции, пишет китайское издание Sina.

«Трамп ввёл множество пошлин на товары из Китая и через некоторое время понял, что был неправ. Он пообещал пересмотреть свою тарифную политику <…> Но было уже поздно, в КНР приняли ответные меры», — говорится в статье.

В статье отмечается, что Китай снизил закупки американской сельскохозяйственной продукции, что стало ударом для американских производителей. В то же время Россия увеличила поставки сельхозпродукции в Китай и заявила о возможности стать основным поставщиком нефти, вытеснив с этого рынка США.