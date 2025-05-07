Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Киеве
Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 7 мая. В украинской столице работают системы противовоздушной обороны, сообщил в соцсетях мэр города Виталий Кличко. По его словам, в Соломенском районе зафиксировано возгорание.
«Пожар в складских помещениях на площади около 300 квадратных метров», — добавил чиновник.
Взрывы потрясли Киев и 4 мая. В нескольких районах города, включая Оболонский и Святошинский, были зафиксированы падения обломков и последующие возгорания.
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Kandinsky / Life.ru