В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В столице Украины раздались взрывы. Как следует из сообщения Киевской городской военной администрации, в городе была объявлена воздушная тревога, после чего активизировались системы противовоздушной обороны.

По данным СМИ, в разных районах города были слышны мощные хлопки. Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал всем жителям столицы не покидать укрытия до отбоя тревоги.

По имеющейся информации, в нескольких районах Киева, включая Оболонский и Святошинский, зафиксированы падения обломков и последующие возгорания. Специальные службы приступили к ликвидации последствий и оценке масштабов повреждений.