День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 22:38

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В столице Украины раздались взрывы. Как следует из сообщения Киевской городской военной администрации, в городе была объявлена воздушная тревога, после чего активизировались системы противовоздушной обороны.

По данным СМИ, в разных районах города были слышны мощные хлопки. Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал всем жителям столицы не покидать укрытия до отбоя тревоги.

По имеющейся информации, в нескольких районах Киева, включая Оболонский и Святошинский, зафиксированы падения обломков и последующие возгорания. Специальные службы приступили к ликвидации последствий и оценке масштабов повреждений.

Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области
Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

Утром 3 мая в Киеве также были слышны взрывы. До этого в украинской столице прозвучала воздушная тревога, которую впоследствии отменили.

Обложка ©

Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar