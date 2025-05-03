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Регион
3 мая, 06:58

В Киеве прогремели взрывы

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

В Киеве ранним утром 3 мая прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО», – заявил он.

Прежде в украинской столице прозвучала воздушная тревога, которую впоследствии отменили. Вскоре после этого произошёл взрыв.

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Днём ранее Life.ru сообщал о взрывах в Харьковской и Сумской области, прогремевших на фоне воздушной тревоги. Также тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, в том числе Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Мария Любицкая
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