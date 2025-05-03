В Киеве прогремели взрывы
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
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В Киеве ранним утром 3 мая прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В столице работают силы ПВО», – заявил он.
Прежде в украинской столице прозвучала воздушная тревога, которую впоследствии отменили. Вскоре после этого произошёл взрыв.
Днём ранее Life.ru сообщал о взрывах в Харьковской и Сумской области, прогремевших на фоне воздушной тревоги. Также тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, в том числе Киевской, Полтавской и Черниговской областях.