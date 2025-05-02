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2 мая, 19:55

В Харькове и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Дым на месте пожара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Дым на месте пожара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Серия взрывов раздалась в Харькове и Сумах поздним вечером 2 мая, сообщило украинское издание «Общественное». Звуки детонации были слышны в различных районах областных центров, отчитались руководители местных военадминистраций.

«Жители одного из районов Харькова слышали мощные взрывы», — написал начальник Харьковской ВГА Олег Синегубов, добавив, что затем хлопки слышали и в других районах.

В ряде областей Украины, включая Харьковскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую и Черниговскую, действует сигнал воздушной тревоги.

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Напомним, что 2 мая Вооружённые силы Украины нанесли удар по Курску. Местные жители сообщили о взрывах и пожаре на улице Широкой.

Тимур Хингеев
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