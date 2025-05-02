В Харькове и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов раздалась в Харькове и Сумах поздним вечером 2 мая, сообщило украинское издание «Общественное». Звуки детонации были слышны в различных районах областных центров, отчитались руководители местных военадминистраций.

«Жители одного из районов Харькова слышали мощные взрывы», — написал начальник Харьковской ВГА Олег Синегубов, добавив, что затем хлопки слышали и в других районах.

В ряде областей Украины, включая Харьковскую, Сумскую, Киевскую, Полтавскую и Черниговскую, действует сигнал воздушной тревоги.