ВСУ нанесли ракетные удары по Курску
Mash: ВСУ нанесли ракетные удары по Курску, местные сообщают о возгорании
Вооружённые силы Украины нанесли ракетные удары по Курску. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре, пишет телеграм-канал Mash.
Задымление в Курске. Фото © Telegram / Mash
По словам местных жителей, в результате атаки произошло возгорание в районе улицы Широкой. Данные о пострадавших и жертвах отсутствуют.
А ранее Life.ru сообщал, что прошедшей ночью атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ подвергся Крым. О взрывах и вспышках в небе сообщали жители Евпатории, Феодосии, Симферополя, Севастополя и других населённых пунктов.
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Midjourney / Life.ru