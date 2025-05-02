ВСУ нанесли ракетные удары по Курску

Вооружённые силы Украины нанесли ракетные удары по Курску. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре, пишет телеграм-канал Mash.

Задымление в Курске. Фото © Telegram / Mash

По словам местных жителей, в результате атаки произошло возгорание в районе улицы Широкой. Данные о пострадавших и жертвах отсутствуют.