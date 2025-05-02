День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 10:48
24699

ВСУ нанесли ракетные удары по Курску

Mash: ВСУ нанесли ракетные удары по Курску, местные сообщают о возгорании

Вооружённые силы Украины нанесли ракетные удары по Курску. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре, пишет телеграм-канал Mash.

Задымление в Курске. Фото © Telegram / Mash

Задымление в Курске. Фото © Telegram / Mash

По словам местных жителей, в результате атаки произошло возгорание в районе улицы Широкой. Данные о пострадавших и жертвах отсутствуют.

121 дрон ВСУ уничтожен ночью над Россией, из них 112 — над Крымом и Чёрным морем
121 дрон ВСУ уничтожен ночью над Россией, из них 112 — над Крымом и Чёрным морем

А ранее Life.ru сообщал, что прошедшей ночью атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ подвергся Крым. О взрывах и вспышках в небе сообщали жители Евпатории, Феодосии, Симферополя, Севастополя и других населённых пунктов.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar