2:0 в пользу Красного моря: Второй истребитель ВМС США рухнул в воду с борта авианосца

Ещё один американский истребитель F/A-18, находившийся на борту авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море. Подробности нештатной ситуации приводит CNN.

Предварительные проверки указывают на возможную неисправность системы аэрофинишёров на авианосце, которые не остановили самолёт при посадке. Оба члена экипажа получили травмы при катапультировании.

Напомним, в конце апреля ещё один истребитель F/A-18 упал с авианосца USS Harry S. Truman во время буксировки. По предварительным данным, вместе с истребителем в воду также рухнул тягач. Незначительные травмы получил один из моряков.