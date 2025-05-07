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7 мая, 02:47

2:0 в пользу Красного моря: Второй истребитель ВМС США рухнул в воду с борта авианосца

CNN: Ещё один истребитель F/A-18 рухнул в Красное море с борта авианосца ВМС США

Истребитель F/A-18. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense

Истребитель F/A-18. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense

Ещё один американский истребитель F/A-18, находившийся на борту авианосца USS Harry S. Truman, упал в Красное море. Подробности нештатной ситуации приводит CNN.

Предварительные проверки указывают на возможную неисправность системы аэрофинишёров на авианосце, которые не остановили самолёт при посадке. Оба члена экипажа получили травмы при катапультировании.

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Напомним, в конце апреля ещё один истребитель F/A-18 упал с авианосца USS Harry S. Truman во время буксировки. По предварительным данным, вместе с истребителем в воду также рухнул тягач. Незначительные травмы получил один из моряков.

Тимур Хингеев
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