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6 мая, 22:18

Два самолёта Rafale ВВС Индии сбиты над Пакистаном

Samaa TV: Пакистанские ПВО сбили два индийских самолёта Rafale

Самолёты Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Самолёты Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Пакистанские силы ПВО осуществили перехват двух индийских истребителей Rafale. Телеканал Samaa TV со ссылкой на осведомлённые источники в силовых структурах сообщает об уничтожении обоих самолётов в районе Бахавалпура, однако официального подтверждения от военного командования Пакистана пока не поступало.

«Силы безопасности заявили, что подразделения ПВО Пакистана успешно сбили истребители ВВС Индии Rafale», говорится в сообщении.

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Напомним, 6 мая Индия начала военную операцию «Синдур», в ходе которой, как заявляет Нью-Дели, были атакованы объекты террористической инфраструктуры на пакистанской территории. В ответ Исламабад нанёс контрудары и закрыл своё воздушное пространство на 48 часов.

Артём Гапоненко
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