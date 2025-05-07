Два самолёта Rafale ВВС Индии сбиты над Пакистаном
Samaa TV: Пакистанские ПВО сбили два индийских самолёта Rafale
Самолёты Rafale. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon
Пакистанские силы ПВО осуществили перехват двух индийских истребителей Rafale. Телеканал Samaa TV со ссылкой на осведомлённые источники в силовых структурах сообщает об уничтожении обоих самолётов в районе Бахавалпура, однако официального подтверждения от военного командования Пакистана пока не поступало.
«Силы безопасности заявили, что подразделения ПВО Пакистана успешно сбили истребители ВВС Индии Rafale», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 мая Индия начала военную операцию «Синдур», в ходе которой, как заявляет Нью-Дели, были атакованы объекты террористической инфраструктуры на пакистанской территории. В ответ Исламабад нанёс контрудары и закрыл своё воздушное пространство на 48 часов.