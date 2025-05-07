Два самолёта Rafale ВВС Индии сбиты над Пакистаном

Пакистанские силы ПВО осуществили перехват двух индийских истребителей Rafale. Телеканал Samaa TV со ссылкой на осведомлённые источники в силовых структурах сообщает об уничтожении обоих самолётов в районе Бахавалпура, однако официального подтверждения от военного командования Пакистана пока не поступало.